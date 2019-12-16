Рада на этой неделе рассмотрит ветированные Зеленским законопроекты о ВСК и Пласте, - Стефанчук. ВИДЕО

"Просил бы обратить внимание на некоторые законопроекты, которые определены президентом как неотложные. Речь идет о № 2237. Надо уже завершить вопрос о неприкосновенности народных депутатов, потому что с 1 января, вы знаете, перестает действовать норма Конституции, и надо привести в порядок все другие законопроекты, которые этого касаются", - сказал Стефанчук на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

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В свою очередь первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил: "Действительно, с 1 января может произойти правовая коллизия, что неприкосновенность снята, а реализовать это невозможно. Мы надеемся, что депутаты не начнут прямо с 1 января так себя вести, чтобы была необходимость немедленно реализовывать применение неприкосновенности. Но законодательно урегулировать это обязательно надо".

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Кроме того, Стефанчук подчеркнул, что президент "инициирует и очень просит рассмотреть на этой неделе очень важный для государства законопроект № 2513, который касается преступников "в законе", потому что это явление приобрело просто катастрофические последствия в Украине".

Первый заместитель председателя парламента также рассказал, что на этой неделе запланировано рассмотреть три законопроекта, к которым президент применил право вето.

"Это вопрос Избирательного кодекса, законопроект о ВСК, о Пласте. Президент готов подписать эти законопроекты, если учтены его замечания", - сказал Стефанчук представитель главы государства в парламенте.