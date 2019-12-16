Марина Порошенко досрочно прекращает полномочия главы Украинского Культурного Фонда. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности", об этом она сообщила в своем видеообращении. Этим шагом Марина Порошенко хочет предотвратить давление со стороны действующей власти на членов команды Украинского Культурного Фонда, - говорится в ее заявлении.

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"Несколько дней назад от министра культуры, молодежи и спорта Украины на Наблюдательный совет Украинского Культурного Фонда поступило "предложение" досрочно прекратить мои полномочия как председателя Наблюдательного совета. Понятно, что этот шаг инициирован Офисом Президента, и о культуре в этой ситуации там явно не думали. Очевидно, что у нас разные взгляды на культуру вообще, и на политическую культуру в частности", - говорится в обращении.

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Марина Порошенко сообщила, что за время работы Фонда культурно-художественное сообщество почувствовало весомую поддержку и поверило в то, что государственная организация может быть открытой и повернутой лицом к людям. А деятельность Фонда получила положительные отзывы и от действующего министра Владимира Бородянского, и от других представителей власти.

"Фонд состоялся и стал действенным и эффективным институтом развития украинской культуры", - говорится в заявлении Марины Порошенко.

"Претензия ко мне одна - моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины, и никто - ни нынешний президент, ни министр культуры, - вычеркнуть ее не сможет. Поэтому фамилию менять не собираюсь. И бороться за пост - тоже не буду. У меня есть честь!" - отметила Марина Порошенко.

Она поблагодарила команду за плодотворную работу и подтвердила, что и в дальнейшем будет заниматься благотворительной деятельностью, инклюзивным образованием, культурными и художественными проектами.