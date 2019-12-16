"Решение суда используется для рейдерского захвата", - киевский предприниматель Прима пытается отстоять свое право на недвижимость возле столичной новостройки. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, предприниматель утверждает, что имеет все документы, которые подтверждают его право собственности на объект.

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Оппонент предпринимателя - глава ОСББ жилого дома Рафиг Мустафаев. По мнению предпринимателя, именно он нанял охранников и рабочих с техникой, которые ведут работы по демонтажу строения. Оппоненты уже приходили и в офис Примы. Отбиться помогли ветераны АТО, которых по-дружески предприниматель попросил о помощи.

Спор между предпринимателем и главой ОСББ сейчас снова рассматривают суды. Существующее решение Верховного суда предприниматель оспаривает потому, что судьи не учли его право собственности на этот объект.

"Я считаю, что это решение суда используется для рейдерского захвата. Иначе я не могу понять зачем здесь 30 человек, которые пытаются вмешаться в ситуацию... Где судебные исполнители? Где условия демонтажа? Где контролирующие органы? Там ходят люди...", - говорит Прима.

Предприниматель говорит, что несколько раз обращался в правоохранительные органы, но там "хода делу не дают".

"Три года нет отчетности. Три года нет сметы. Есть два дела с экспертизами о подделке документов. Прокуратура блокирует подписание подозрений. Ну, что это такое? Где мы живем?", - рассказывает Прима.

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