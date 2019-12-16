Защите блокируют возможность ознакомления с материалами дела об убийстве Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош. ВИДЕО

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

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"Оказывается старшего следователя Бирко Василия Анатольевича, который подписал подозрение (в деле об убийстве Шеремета. - Ред.), на месте нет и неделю не будет. Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю под подпись хочу! В группе есть еще вагон следователей! Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление! Хочу сегодня, прямо немедленно! В таком резонансном деле приходите завтра или потом не прокатит! Жду!" - рассказал он.

"Это гребаный трэш! Бирко, меня не будет! Получить ходатайство не могу! Звоню помощнику Подоляк Анджею! Получить ходатайство не может, он в суде. Предлагаю приехать в суд сразу он куда-то еще собрался, предлагаю другого следователя дать. Они не могут, привлекались только для отдельных следственных действий! И когда дадут материалы, будут определяться! Звоню другому следователю, мороз полный! Пришел в приемную, расписываться о получении не хотят! Девушка уставшим голосом предлагает его просто оставить! Мне Авакову звонить, чтобы он расписался?!" - сообщил позже Добош.

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"Старший следователь Бирко Василий Анатольевич и его помощник Подоляк Анджей просто не берут трубку. Полный игнор и блокирование возможности ознакомиться с материалами дела", - резюмировал Добош.







Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".