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16.12.19 16:02

"Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - жители оккупированного Донецка о результатах "нормандской" встречи. ВИДЕО

Жители оккупированного Донецка рассказали о своих впечатлениях о встрече "нормандской" четверки и поделились мнением о результатах переговоров в Париже.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс. Реалии, у жителей оккупированного города спросили мнение о нескольких инициативах озвученных во время переговорах. В частности об инициативах президента Зеленского привлечь к минским переговорам предствителей беженцев из Донецка, проживающих на подконтрольной Украине стороне и полного прекращение огня на линии разганичения.

"Интересно было бы проснуться, а блокпостов нет. Вот это было бы хорошо", - сказал один из жителей города.

Впрочем опрос показал, что в оккупированном городе есть кремлевские сторонники.

"Мы готовы за российскими паспортами в очередь", - уверяет одна из женщин.

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