"Держитесь там. Россия с вами. Мы молимся за вас", - блогер Эльвин Исаев, выданный Азербайджану, поддерживал пророссийских боевиков на Донбассе. ВИДЕО

В распоряжении Цензор.НЕТ оказалась видеозапись, на которой Исаев заявляет о поддержке боевиков Донбасса и говорит о том, что отправляет для них грузовик с помощью.

"Вот небольшая, но помощь ребятам, которые там сейчас. Им сейчас очень трудно. Привет передаем в Донецк, Луганск... Держитесь. Россия с вами... Мы молимся за вас, чтобы скорее в ваш дом пришел мир", - говорит Исаев на записи.

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Напомним, что гражданин Азербайджанской Республики Исаев Эльвин Ильтихам оглу 1980 г.р. был задержан в Украине за нарушение требований миграционного законодательства этой страны и был депортирован в Азербайджан.

Исаев сам обратился в ГСМ и добровольно прошел медицинское обследование, после чего был сначала помещен во временное убежище, но потом - в СИЗО-1 Пенитенциарной службы, подчеркивает миграционная служба.

Решение об аресте связано с тем, что Насиминский районный суд Баку 22 августа постановил заключить Исаева под стражу по уголовному делу, расследуемому Следственным управлением по тяжким преступлениям Генпрокуратуры.

Ведомство не уточняет, в чем конкретно обвиняется Исаев.

Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали о загадочном исчезновении 39-летнего Эльвина Исаева в Киеве. Как писало издание ZMINA, последний раз Исаева видели возле дома по просп. Палладина в Святошинском районе Киева, где он жил у знакомых.

Он приехал в Киев в конце сентября 2019 года из Российской Федерации, где проживал длительное время. В августе 2019 года российская полиция внезапно задержала Исаева.

После судебных разбирательств его российский паспорт признали "незаконно выданным" и изъяли. Самого же блогера отправили в центр временного содержания иностранцев для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.

11 сентября Исаев был освобожден благодаря экстренному вмешательству Европейского суда по правам человека, который применил "правило 39" и запретил его выдачу Азербайджану. После этого мужчина выехал в Украину.

Азербайджанский журналист Фикрет Гусейнли, находящийся в политэмиграции, считает, что Исаев стал "жертвой обмана". "Когда я узнал о прибытии Исаева в Киев, сильно удивился. Я понял, что его отправили туда целенаправленно для проведения операции с целью последующей передачи в Азербайджан. Через некоторое время Эльвин связался со мной. Он просил, чтобы я позвонил ему. Мы поговорили с ним. Я ему сказал, что, если он хочет получить убежище на Украине, то мы ему поможем, привлечем адвокатов. Он мне сказал: "мне не нужно убежище в Украине, я хочу в Европу, помогите мне". Я ему дал несколько советов, предложил уехать подальше от Киева, не пользоваться метро, иметь разные телефонные номера, заказывать такси под разными именами, заказывать пищу домой", - написал Гусейнли в ночь на 14 декабря на своей странице в Facebook.

По его словам, Исаев сказал, что "некие люди ему обещали за деньги обеспечить визу в Словакию". Однако, как отмечает Гусейнли, легально получить визу гражданину Азербайджана, не имеющему официального статуса проживания в Украине, в посольствах стран Европы было нереальным.

Гусейнли считает, что Исаева могли "заманить в Украину другие представители азербайджанских политэмигрантов в Европе".

Отметим, Исаев остро критиковал президента Азербайджана Ильхама Алиева, называл его диктатором и рассказывал о коррупции в Азербайджане. Его канал на YouTube был зарегистрирован в 2014 году, он собрал около 20 000 подписчиков.

Стоит также отметить, что президент Владимир Зеленский посещает столицу Азербайджана Баку с официальным визитом 16-17 декабря.