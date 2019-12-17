"Кива судим за коррупционное преступление и амнистирован при сомнительных обстоятельствах", - "Наші гроші" показали психбольницу, в которой по документам лечился нардеп от ОПЗЖ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об говорится в новом расследовании журналистов проекта "Наші гроші".

Согласно тексту приговора, Кива совершил преступление в 2011 году, когда был замначальника управления защиты прав потребителей в Полтавской области. Кива требовал взятку у предпринимателя Игоря Горбатенко. Управление насчитало предпринимателю штраф в размере 23 тысячи долларов, но Кива предложил откупиться за $1500. Эти деньги двумя частями Горбатенко должен был передать брату Кивы Дмитрию. Горбатенко обратился к правоохранителям и при передачи второй части денег Дмитрия Киву задержали. В то же время был задержан и Илья Кива.

В расследовании говорится, что суд учел смягчающие обстоятельства. Одно из них - справка из Полтавской областной психиатрической больницы, в которой утверждается, что Кива находился на лечении с диагнозом "последствия закрытой черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности". На момент суда у Кивы была вторая группа инвалидности и "болезненное состояние".

Суд признал Киву виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде штрафа.

"То есть благодаря всем смягчающим обстоятельствам, в частности, благодаря справке о "болезненном состоянии здоровья", Илья Кива за тяжелое преступление, за которое можно было загреметь легко лет на 8, получил просто штраф", - говорится в расследовании.

Позже - в 2014 году, суд повторно рассмотрел дело Кивы из-за появления новых обстоятельств и вынес новый приговор, но по другой статье, которая позволяет применить к Киве амнистию и признать его не судимым.

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