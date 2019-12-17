В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов, - Hromadske. ВИДЕО

Представители организации "Нацкорпус" хотели установить палатки перед зданием парламента. Полицейские спросили у них, есть ли разрешение на установку палаток. Из-за этого произошли столкновения протестующих с правоохранителями. Представители "Нацкорпуса" облили зеленкой полицейских. Правоохранители взамен использовали слезоточивый газ, пишет hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Журналисты hromadske пострадали во время столкновений на митинге возле Верховной Рады.

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"В частности, журналистку Викторию Рощину и оператора Алексея Никулина забрызгали слезоточивым газом, который применили в столкновениях между спецназовцами и митингующими. Также у журналистки из рук выбили телефон, когда она снимала схватки. Кроме того, в сторону журналистов летели палки от палаток, которые протестующие хотели установить у здания парламента", - сообщает издание.

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки.