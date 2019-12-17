За статус "вор в законе" 7-10 лет лишения свободы, за участие в сходке - от 3 до 5, - МВД подготовило законопроект о криминальных авторитетах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новой программе "Поліцейська хвиля".

"В 2019 полицейские задержали 14 воров в законе и если новый законопроект будет поддержан, то это даст возможность привлекать их к ответственности. За пребывание в статусе вора в законе предусматривается наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. Для тех, кто организовывает сходку и принимает в ней участие - от 3 до 5 лет", - говорит начальник Департамента стратегических расследований НПУ Андрей Рубель.

Во время подготовки законопроекта использовали опыт Грузии. Там в 2006 году приняли похожий закон.

"Законопроект хороший. Его нужно будет отработать на практике - оперативным путем фыксировать все приказы, которые отдает вор в законе, собирать доказательства, тогда и начнутся расследования и воров в законе будут отправлять за решетку", - говорит бывший оперативник грузинской полиции Константин Мчедлишвили, который возглавлял борьбу с уголовными авторитетами в Грузии.

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