"Чтобы доказать, что мы с вами на одной волне", - Трамп без штанов играет Зеленскому на рояле в пародии "Квартала 95". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в номере Дональд Трамп якобы звонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому по Skype, чтобы поздравить его с Новым годом.

По сценарию, Трамп жалуется Зеленскому, что после их последней встречи дела у него идут "не очень" и просит одолжить полиграф для грядущего допроса в конгрессе в деле об импичменте. Чтобы доказать, что "он на одной волне" с Зеленским, Трамп снимает штаны и начинает играть на рояле рождественскую мелодию не используя при этом руки.

Фрагмент любительской съемки этого номера опубликован в сети.

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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, будучи актером "Квартала 95" принимал участие в номере с подобным сценическим трюком в 2016 году.

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