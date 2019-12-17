Дважды отравленный ртутью Шокин и Луценко с женой и сыновьями, отбивающие атаки российских танков, - в фильме Джулиани рассказали о бывших украинских генпрокурорах. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, в некоторых фрагментах фильма говориться о судьбах бывших украинских генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко.

"Шокин после переговоров согласился дать интервью. Он передвигался с трудом, так как проходил курс реабилитации после отравления ртутью. Уровень ртути в крови человека 2.0, но австрийские врачи обнаружили у Шокина ртуть на уровне 9.7. Он дважды умирал, но его реанимировали", - рассказывает за кадром одна из журналистов проекта о первом из них.

"Луценко дрался на восточном фронте вместе с женой и сыновьями. Отбивал российские танки и защищал суверинитет Украины", - говорится в фильме о героизме второго экс-генпрокурора.

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