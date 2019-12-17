8 автоматов, 16 пистолетов, 70 гранат, взрывчатка и 10 тыс. патронов обнаружены при обыске в Ривном, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В рамках расследования уголовного производства по факту покушения на убийство судьи Ривненского городского суда, которое имело место 25 февраля этого года, полицейские задержали 45-летнего жителя Ривне, который вчера, 16 декабря, в областном центре поджег автомобиль. В гаражном помещении кооператива, которым пользовался злоумышленник, провели санкционированный обыск.

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По результатам следственных действий в гараже были изъяты 70 корпусов гранат и запалов к ним, 27 электродетонаторов, 6 тротиловых шашек, 4,5 кг тротила, 2 кг пластида, одно самодельное радиоуправляемое взрывное устройство, 11 РПГ, 28 ВОГ, один подствольный гранатомет, 16 пистолетов, 5 револьверов, 4 пистолета-пулемета, 8 автоматов Калашникова, 5 винтовок, одна СВД, одно гладкоствольное ружье и более 10 тыс. патронов различных калибров. Кроме того, полицейские нашли черновые записи с указанием фамилий лиц, в отношении которых совершались и планировались преступления.

Все изъятое в рамках уголовного производства, которое возбуждено по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, взрывчатыми веществами и взрывными припасами), направлено для проведения экспертизы.

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Вчера, 16 декабря, задержанному за поджог автомобиля в Ровно следователи сообщили о подозрении и подготовили ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, во время обыска в квартире подозреваемого полицейские изъяли патроны.

Проверяется его причастность к совершению других преступлений и устанавливают круг вероятных сообщников.