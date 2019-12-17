Полиция отпустила задержанных под Радой. ВИДЕО

Об этом сообщает hromadske с места событий, информирует Цензор.НЕТ.
Поліція відпустила 26 затриманих уранці під час мітингів під Радою проти закону про ринок землі. Біля відділу поліції Печерського району зібралися представники "Нацкорпусу" й інших націоналістичних сил, які вимагали відпустити затриманих pic.twitter.com/A6Qb4TkH69— hromadske (@HromadskeUA) December 17, 2019
Представители Национального корпуса и других националистических организаций приехали под Печерский райотдел полиции и требовали отпустить задержанных.
По данным 5 канала, задержанных отпускали по два-три человека каждые 7-10 минут.
Представители Нацкорпуса решили вернуться к Верховной Раде.
Напомним, 16 декабря под ВР митинговали против рынка земли. Там произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое журналистов. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.
Митингующие под парламентом установили палатки, что привело к новым столкновениям - есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили, что задержаны наиболее активные участники акции, палатки демонтированы и конфискованы.
Тем временем, движение транспорта по ул. Грушевского восстановлено.
Отметим, что в итоге Разумков открыл и сразу же закрыл вечернее заседание Рады.