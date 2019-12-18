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18.12.19 12:50

Мы в Грузии убили культ чиновника, в Украине он пока не уничтожен, - Сакварелидзе. ВИДЕО

В Грузии была создана консолидированная система в государственном управлении с идеологическими ценностями. Чиновники в Грузии понимали, что их ждет наказание за нарушения закона и они не смогут откупиться и вернуться на госдолжность.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший первый зампрокурора Грузии Давид Свкварелидзе. 

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"Мы в Грузии убили, уничтожили культ чиновника в Грузии, это было очень важно на ментальном уровне. Культ чиновника в Украине до сих пор не уничтожен, к сожалению. Все вот поздравляют… Чтобы сегодня идти в какие-то силовые и государственный органы, надо соболезновать человеку, на самом деле. Поздравить можно с результатом, если он будет достигнут, или страну можно поздравить. А сейчас с чем поздравлять? Надо два кирпича держать в руках и бить себя этими кирпичами, пока ты не выйдешь на реальный уровень развития в плане уменьшения преступности или роста экономики", - пояснил Сакварелидзе.

Полную версию интервью с Давидом Сакварелидзе смотрите на youtube-канале Цензор.НЕТ.

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