Увеличим, дайте время, - Зеленский на вопрос о пенсиях. ВИДЕО

Об этом сообщает Офис Президента, информирует Цензор.НЕТ.

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Так, на встрече к Зеленскому обратился пенсионер, спросив, когда стоит ожидать увеличения пенсии.

На что президент ответил: "С пенсиями, разумеется, очень сложный вопрос. Невозможно жить. Понимаю. Будем стараться увеличить пенсии. Пока нам не предоставило всю схему Минсоцполитики. Они должны предложить схему с пенсиями. Сказали нам, что постепенно, частями, учитывая возраст людей, будем помогать и увеличивать. Но просто надо, чтобы люди хоть налоги платили. Откуда взять деньги? Все понимаем, что на 2,5 тысячи человек не может существовать и просто быть человеком. Это понятно. Ну, увеличим, дайте хоть время".