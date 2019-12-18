Система государства в Украине пока не способна выиграть войну у олигархата, - Сакварелидзе. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Юрия Бутусова "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

"В Украине все обещают создать общие правила для олигархов и сами олигархи, так они заявляют, по крайней мере, готовы подстраиваться под рыночные правила, если будет какая-то конкуренция. Но не должно быть двойных стандартов, не может "любимый олигарх" и "нелюбимый олигарх", тогда они начнут воевать, а государство пока еще слабое. На сегодня государство и система, которая работает, не в состоянии выиграть войну у олигархата в Украине. Но должны быть общие правила для всех, не должно быть так, что этот олигарх наш, а этот - не наш, этот канал наш, а этот - не наш", - заявил Сакварелидзе.

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Полную версию интервью с Давидом Сакварелидзе смотрите на youtube-канале Цензор.НЕТ.