ОПЗЖ и "Батькивщина" захватили кресло главы аграрного комитета, пытаясь не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли. ВИДЕО

Об этом в Facebook написал журналист Богдан Аминов, передает Цензор.НЕТ.
"Тимошенко пакостно раскидывает бумаги в Верховной Раде (милашно выглядит, не правда ли?), а Кива - толкается со "Слугами народа". Шуфрич успокаивает его объятиями.
Оппозиция срывает голосование.
Это происходит прямо сейчас, в десять вечера", - отмечает журналист.
По его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" под крики "ганьба" захватили кресло главы аграрного комитета в попытках не допустить рассмотрения правок к законопроекту о рынке земли.