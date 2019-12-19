Виновник смертельного ДТП на Тернопольщине сбежал на инвалидной коляске из больницы и отправился за границу, - Нацполиция. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Тернопольской области.

11 декабря на объездной дороге Тернополя вблизи с. Большой Глибочок Арсен Будий, управляя автомобилем Dacia Logan, выехал на полосу встречного движения и врезался в рейсовый автобус.

В результате удара женщина, которая сидела рядом с водителем, вылетела через лобовое стекло, а затем попала еще и под переднее колесо автобуса. Ее спасти не удалось.

Травмы получил и водитель иномарки. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Медики заявили, что мужчина в тяжелом состоянии и оставлять лечебное учреждение ему опасно для жизни. Предоставили врачи и справку о том, что состояние больного не позволяет находиться в условиях ИВС или СИЗО. Как результат, полицейские не могли доставить подозреваемого в суд для избрания меры пресечения.

Однако 15 декабря подозреваемый в сопровождении двух коллег и бабушки покинул здание больницы на инвалидной коляске.

"Оперативники выяснили, что подозреваемый вместе с родственниками пересек государственную границу в пункте пропуска "Грушев" в сторону Польши, а затем с матерью пересел в такси марки VOLKSWAGEN и продолжил движение в неизвестном направлении", - сообщают в Нацполиции.

Правоохранители проверяют информацию о возможном пребывании подозреваемого на территории Италии.

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