Путин никогда не уйдет с Донбасса, - Елисеев. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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01:45 - Об итогах встречи нормандской четверки в Париже: "Мы легализовали российский сценарий имплементации Минска-2"

03: 55 – "Еще несколько недель назад у президентской команды были "более амбициозные" планы по Донбассу"

06: 00 - О прописанной в итоговом коммюнике инкорпорации формулы Штайнмайера в украинское законодательство

06:20 - "Мы признали, что предстоящие местные выборы на Донбассе не будут отвечать высоким демократическим стандартам БДИПЧ ОБСЕ"

06: 45 В чем состоит опасность формулировки признать выборы "в целом " соответствующими стандартам

09:13 Когда Россия впервые попыталась навязать "формулу Штайнмайера"

12:35 "Ключевой вопрос - это граница, граница - это безопасность"

14:20 - О разработке дорожной карты реализации минских договоренностей: "70% текста было согласовано, сейчас, я так понимаю, мы эти вещи аннулировали"

17:15 Открытие новых пунктов пропуска для гражданских через линию разграничения

20: 01 Возможные пункты разведения, которые обсуждались в 2014 году

21:40 "Речь идет не о разведении, а об отступлении украинских войск"

22:48 "Недаром президент Порошенко все время говорит не верить Путину - мы тогда ему поверили"

24:55 О пресс-конференции лидеров нормандской четверки и реакции Зеленского на выступление Путина

25:30 Как происходит подготовка к саммитам нормандской четверки

27:32 Почему Владимир Зеленский сидел сам на саммите в Париже

29:55 О проколах украинской протокольной службы в подготовке к саммиту

31:01 "Я говорил со многими участниками саммита в Париже, все признают, что подготовка была не на очень высоком уровне. Было много непродуманных деталей"

32:18 Значение совместной пресс-конференции и коммюнике

34:28 Ляпы Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции: "президент не назвал Россию агрессором"

35:48 Что и как говорил Петр Порошенко во время переговоров и после них

39:00 Об обстрелах Краматорска перед саммитом нормандской четверки в Минске в феврале 2015

40:05 - "Мы можем критиковать Порошенко, но 2014 и 2019 год - это две большие разницы, давайте скажем откровенно"

40:27 - "Были и более резкие фразы" - о том, называл ли Порошенко Путина х#йлом

41:52 - "Путин никогда не уйдет с Донбасса"

43:18 - Как Владислав Сурков, находясь под санкциями, попадает в Европу

44: 57 Сурков " неприятный, циничный, агрессивный человек"

47:50 - "14-часовое интервью нашего президента - это подарок для спецслужб, и не только российских"

48:30 Роль помощника президента Андрея Ермака

50:40 "Ермак до сих пор рассказывает, что во всем виноват Порошенко и они вынуждены расхлебывать договоренности, которые он подписал"

51:49 - "Я не нашел людей, которые учились вместе с Андреем Ермаком в Институте международных отношений"

53:26 - В КИМО хорошо английский язык не знали только "люди со специфическими задачами из соответствующих служб"

55:05 - Что может измениться за 4 месяца до следующей нормандской встречи

58:20 - "Западные партнеры будут приветствовать мир и не важно, на каких условиях он будет, даже федерализацию, немцы и французы не раз об этом говорили"

01:00:01 - Только санкции против России отменят, конфликт станет замороженным, и уже в июне будет очень сложно убедить партнеров их продолжить