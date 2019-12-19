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19.12.19 11:28

Нардепы от ОПЗЖ Ларин и Черный кнопкодавят в Раде, не используя руки. ВИДЕО

Нардепы от ОПЗЖ Сергей Ларин и Виктор Черный изобрели новый метод кнопкодавства при голосовании в парламенте.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Рух Чесно, чтобы скрыть кнопкодавство народные избранники соорудили из книг и бумаг целый механизм, которым нажимают на кнопку во время голосования руками и даже, иногда ногами.

Чтобы момент нажатия на кнопку был незаметен, над пультом для голосования была закреплена листовка с надписью "Мы за мир" на русском языке.

Судя по записям Ларин и Черный очень активно использовали свое "ноу-хау" во время заседания парламента 18 декабря.

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