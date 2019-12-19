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19.12.19 12:17

"Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити": активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 19 декабря, активисты и пациенты пикетируют здание Офиса президента в Киеве с требованием обеспечить закупку лекарств, необходимых ВИЧ позитивным пациентам.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты и пациенты принесли и установили у входа в Офис президента черную елку, которую украсили пустыми банками из-под лекарств, как символ того, что ВИЧ-позитивные граждане Украины могут оказаться без необходимых им препаратов.

Митингующие просят Президента Украины Владимира Зеленского разрешить ситуацию с обеспечением их лекарствами.

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"Уже с Нового года пациенты с ВИЧ по всей Украине будут вынуждены прервать лечение из-за отсутствия лекарств. Министерство здравоохранения провалило закупку препаратов необходимых для постоянного лечения ВИЧ-позитивных людей. По оценкам БО "100% жизни" до 92 тысяч людей, живущих с ВИЧ, могут остаться без лечения", - заявили организаторы акции.

Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 01
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 02
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 03
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 04
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 05
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 06
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 07
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 08
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 09
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 10
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 11
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 12
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 13
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 14
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 15
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 16
Нам потрібні ліки. Ми хочемо жити: активисты пикетируют ОП с требованием обеспечить своевременную закупку лекарств для ВИЧ-позитивных пациентов 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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