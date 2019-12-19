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19.12.19 13:47

"Земля Божий дар, а не товар", - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Митингующие против открытия рынка сельскохозяйственных земель заблокировали движение по ул. Крещатик в центре Киева.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции против рынка земли заблокировали движдение по ул. Крещатик в центре Киева в районе ЦУМ и ул. Хмельницкого. Митингующие беспрерывно ходят по пешеходному переходу, таким образом автотранспорт не имеет возможности проехать.

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Вместе с тем, митингующие пропускают скорые и общественный транспорт.

Активисты держат в руках плакаты со своими требованиями, а также флаги с символимкой политсил.

Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 01
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 02
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 03
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 04
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 05
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 06
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 07
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 08
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 09
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 10
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 11
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 12
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 13
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 14
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 15
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 16
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 17
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 18
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 19
Земля Божий дар, а не товар, - митингующие против рынка земли заблокировали движение на Крещатике в Киеве 20

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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