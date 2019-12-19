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19.12.19 18:16

Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестный открыл стрельбу у здания ФСБ в центре столицы России, его убили. Завтра структура отмечает профессиональный праздник, в момент нападения в Кремле проходил посвященный этому концерт, на котором присутствовал Путин.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Новую газету". По официальным данным, погиб 1 человек, пятеро получили ранения.

Неизвестный открыл огонь из автоматического оружия у здания ФСБ на Большой Лубянке.

Через некоторое время в ФСБ сообщили о нейтрализации нападавшего, пишут "Известия".

"Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Преступник нейтрализован. Его личность устанавливается", — сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Как рассказала очевидица, которая сидела в кафе на Кузнецком мосту, перестрелка началась около 18:00, после чего с улицы Рождественка к зданию ФСБ прибежали люди в форме. При этом из кафе никого не эвакуировали.

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На месте работают экстренные службы. В городе введен план "Сирена". Движение по Большой Лубянке было перекрыто.

Завтра, 20 декабря, в России отмечают День работников органов безопасности. Сейчас в Кремле проходит посвященный празднику концерт, на котором присутствует президент РФ Владимир Путин. "Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за профессионализм, мужество и решимость", - обратился он к присутствующим на концерте.

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Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО) 01
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО) 02
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО) 03
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО) 04
Стрельба у здания ФСБ в центре Москвы, есть погибший и раненые (ОБНОВЛЕНО) 05

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