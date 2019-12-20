Кива угрожал порезать меня на части и съесть, а потом начал бить Шуфрича, - нардеп от "СН" Мотовиловец о драке на заседании аграрного комитета ВР. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

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По словам Мотовиловца, Кива напал на него после того, как он попытался защитить главу аграрного комитета Николая Сольского от блокировки работы комитета депутатами "Батькивщины" и "ОПЗЖ".

"Юлия Владимировна (Тимошенко. - Ред.) дала команду "опоблоку "(имеется в виду" Оппозиционная платформа - "За жизнь". - Ред.) блокировать. Я подошел для того, чтобы закрыть руководителя комитета, для того, чтобы он мог продолжить заседание. Королевская (член фракции "ОПЗЖ". - Ред.) начала меня оттягивать. Они набежали и начали кричать, что я бью женщину и начал он (Илья Кива. - Ред.) Кричать, что он будет резать меня на части и будет меня есть. А после этого он начал уже бить Шуфрича ", - рассказал" слуга народа "Мотовиловець.

В то же время Кива утверждает, что "как гражданин и патриот защищал интересы своей страны и своего народа".

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"Это не работа комитета, это всего лишь шабаш. Шабаш вурдалаков, которые пытаются ночью украсть единственное достояние у украинского народа - землю. Поэтому и позиция наша была такова. Мы должны были хоть как-то противостоять этой вакханалии, этому вот безправовому произволу", - отметил член фракции "ОПЗЖ".

Напомним, в ночь с 18 на 19 декабря на заседании аграрного комитета из-за толчеи Кивы и Мотовиловца пришлось объявить перев. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в это время разбросала документы, лежавшие на столе председателя комитета, а позже назвала само заседание незаконным.

13 ноября Верховная Рада в первом чтении проголосовала за проект закона №2178-10 о продаже сельскохозяйственной земли. После этого к нему было подано более четырех тысяч поправок, которые сейчас должен проработать аграрный комитет.

Одновременно с этим председателя комитета Николая Сольского требуют отстранить от должности из-за вероятного конфликта интересов.