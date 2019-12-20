"Я камеру тебе сейчас в жопу засуну": корреспондента "Коммерсанта" задержали у здания ФСБ в Москве. ВИДЕО

Об этом сообщает само издание, информирует Цензор.НЕТ.

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Дорофеев вел прямой эфир, где рассказывал, что происходит на следующий день после вчерашней стрельбы.

При задержании он показал журналистское удостоверение. В приемной спецслужбы газете сообщили, что Дорофеев этого не сделал, его задержали "для выяснения обстоятельств".

По данным издания, сейчас Роман Дорофеев находится в ОВД "Мещанский", куда его из приемной ФСБ отвезли сотрудники полиции. В ОВД он должен "дать объяснения". По словам корреспондента, с ним все в порядке.

В Москве вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них - тяжело. Один из пострадавших - гражданский, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.

Позже выяснилось, что стрелка звали Евгений Манюров.