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20.12.19 11:27

"Я камеру тебе сейчас в жопу засуну": корреспондента "Коммерсанта" задержали у здания ФСБ в Москве. ВИДЕО

Корреспондента газеты "Коммерсант" Романа Дорофеева задержали у здания ФСБ на Лубянке. Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Об этом сообщает само издание, информирует Цензор.НЕТ.

Дорофеев вел прямой эфир, где рассказывал, что происходит на следующий день после вчерашней стрельбы.

При задержании он показал журналистское удостоверение. В приемной спецслужбы газете сообщили, что Дорофеев этого не сделал, его задержали "для выяснения обстоятельств".

По данным издания, сейчас Роман Дорофеев находится в ОВД "Мещанский", куда его из приемной ФСБ отвезли сотрудники полиции. В ОВД он должен "дать объяснения". По словам корреспондента, с ним все в порядке.

В Москве вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них - тяжело. Один из пострадавших - гражданский, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.

Позже выяснилось, что стрелка звали Евгений Манюров.

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