НАБУ проводит обыски на телеканале "Думская TV". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
Как сообщают сотрудники телеканала, обыск начался около 9:30. Работников телеканала не пускают на рабочие места, толкают, хватают за руки и не дают снимать происходящее. Правоохранители изымают компьютеры и серверы канала.
По предварительной информации, обыск связан с тем, что у правоохранителей есть вопросы к одному из собственников здания.
Руководство телеканала считает обыски политически мотивированными и называет их давлением на свободу слова в СМИ.
Также происходящее прокомментировал народный депутат Алексей Гончаренко: "Пару дней назад Сытника признали коррупционером. Я поднял этот вопрос в Раде и требовал его увольнения. В ответ НАБУ пришло с обыском на телеканал, которым владеет мой друг и заместитель в областной ячейке Европейской Солидарности Михаил Шмушкович. Совпадение? Не думаю. Сытник, выслужиться перед Зеленским не удастся! Мы сделаем все, чтобы тебя уволили. Коррупционер не может возглавлять антикоррупционные органы".