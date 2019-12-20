Рада приняла закон о трансплантации. ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 320 народных депутатов.
Законопроект продлевает использование информации из бумажных носителей при организации трансплантации до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года.
Кроме того устанавливается, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из ЕГИСТ и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ГИСТГСК).
Согласно законопроекту, в действующем законе о трансплантации предусмотренный в нем центральный орган исполнительной власти в сфере трансплантации будет заменен на координационный центр по вопросам трансплантации – специализированное госучреждение, выполняющее функции в сфере трансплантации, которое будет создано Минздравом.
В целом предлагается внести изменения в 18 статей и два пункта заключительных и переходных положений закона "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку".