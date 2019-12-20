Рада приняла закон о трансплантации. ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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"За" проголосовали 320 народных депутатов.

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Законопроект продлевает использование информации из бумажных носителей при организации трансплантации до начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), но не позднее 1 января 2021 года.

Кроме того устанавливается, что Государственная информационная система сопровождения трансплантации состоит из ЕГИСТ и Государственной информационной системы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ГИСТГСК).

Согласно законопроекту, в действующем законе о трансплантации предусмотренный в нем центральный орган исполнительной власти в сфере трансплантации будет заменен на координационный центр по вопросам трансплантации – специализированное госучреждение, выполняющее функции в сфере трансплантации, которое будет создано Минздравом.

В целом предлагается внести изменения в 18 статей и два пункта заключительных и переходных положений закона "О трансплантации органов и других анатомических материалов человеку".