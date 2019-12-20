"Он просто ненавидел этих кагэбэшников", - мать напавшего на ФСБ Манюрова. ВИДЕО

Об этом сообщает телеграм-канал "База", информирует Цензор.НЕТ.

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"Он просто ненавидел этих кагэбэшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял", - цитирует слова мамы Манюрова журналист.

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В Москве вечером 19 декабря было совершено нападение на здание ФСБ, расположенное на Лубянской площади. Сначала журналисты со ссылкой на саму ФСБ сообщали, что нападавших было трое; потом эти сведения опровергли, а официальное число нападавших сократилось до одного. В перестрелке на Лубянке погиб один сотрудник ФСБ и были ранены еще пятеро человек, причем двое из них - тяжело. Один из пострадавших - гражданский, у него легкое ранение. Инцидент не квалифицируется как теракт, причины случившегося неясны. Перестрелка произошла после большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина - в часы, когда президент находился в Кремлевском дворце на концерте, посвященном дню ФСБ, который отмечается 20 декабря.

Позже выяснилось, что стрелка звали Евгений Манюров.