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21.12.19 23:20

"Хотя мне 82, но стреляю я отлично. Пусть россияне и лукашисты знают об этом", - участник протестов в Минске Гриб. ВИДЕО

Ян Гриб - 82-летний участник акции протеста против интеграции Беларуси с Россией в Минске - рассказал, как готов защищать независимость.

В комментарии "Радыё Свабода" он радуется по поводу возросшего количества участников акции, передает Цензор.НЕТ.

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"И хотя мне 82 года, слава Богу, я стреляю еще очень хорошо. Пусть россияне и все лукашисты знают об этом", - подчеркнул участник протестов.

Напомним, 20 декабря около полутора тысяч человек, преимущественно молодежь, прошли шествием по центру Минска и провели у Дома правительства митинг против интеграции с Россией. 

Ранее в тот же день по результатам переговоров в Санкт-Петербурге Россия и Беларусь не договорились о налогах, нефти и газе. Финальные договоренности об углублении интеграции между Россией и Беларусью блокируют эти три группы вопросов, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин после переговоров.

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