Наемники РФ на Донбассе принуждают к сотрудничеству идущих на обмен заключенных, - СБУ. ВИДЕО

Об этом рассказал один из этапированных осужденных, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт СБУ.

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Мужчина находился на неподконтрольной территории Луганщины. Его принуждали собирать информацию о местах дислокации, составе и маршрутах передвижения украинских военных подразделений и военной техники.

"Осознавая возможные последствия выполнения приказа, сразу по прибытии мужчина обратился в СБУ за правовой помощью. Он предоставил подробные показания об обстоятельствах своего вербовки и полученное задание", - говорится в сообщении.

Он также сообщил, что для получения согласия узников, наемники РФ применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям. "Осужденных содержат в ужасных условиях - в колониях "Л/ДНР" отсутствует отопление, медицинская помощь, не хватает еды. Несогласных с такими тюремными порядками сепаратисты привлекают к работам на своих передовых позициях: заключенные строят блиндажи для боевиков, роют окопы", - информируют в СБУ.

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В Службе предупреждают, что в соответствии со ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы на срок до пятнадцати лет. "В то же время от уголовной ответственности освобождаются граждане, которые не совершали во исполнение преступного задания никаких действий и добровольно заявили органам государственной власти о своей связи с враждебными спецслужбами", - говорится в сообщении.