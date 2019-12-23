Адвокат Кузьменко Добош подверг сомнению доказательства следствия против Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом адвокат другой подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Так, одно из доказательств, на котором основывается обвинение, - сходство принтов верхней одежды Антоненко с человеком, который участвовал в "гражданской блокаде Крыма" и подорвал на Херсонщине линию электропередачи, ведущую на оккупированный полуостров.
На обнародованном адвокатом видео о блокаде Крыма виден человек в толстовке с принтом, как у Антоненко. Однако лицо этого мужчины не похоже на подозреваемого.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.