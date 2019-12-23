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23.12.19 02:01

Адвокат Кузьменко Добош подверг сомнению доказательства следствия против Антоненко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Приведенные МВД доказательства против подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко вызывают сомнения.

Об этом адвокат другой подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Так, одно из доказательств, на котором основывается обвинение, - сходство принтов верхней одежды Антоненко с человеком, который участвовал в "гражданской блокаде Крыма" и подорвал на Херсонщине линию электропередачи, ведущую на оккупированный полуостров.

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На обнародованном адвокатом видео о блокаде Крыма виден человек в толстовке с принтом, как у Антоненко. Однако лицо этого мужчины не похоже на подозреваемого.

Адвокат Кузьменко Добош подверг сомнению доказательства следствия против Антоненко 01

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Адвокат Кузьменко Добош подверг сомнению доказательства следствия против Антоненко 02
Адвокат Кузьменко Добош подверг сомнению доказательства следствия против Антоненко 03
Адвокат Кузьменко Добош подверг сомнению доказательства следствия против Антоненко 04
Адвокат Кузьменко Добош подверг сомнению доказательства следствия против Антоненко 05
Адвокат Кузьменко Добош подверг сомнению доказательства следствия против Антоненко 06

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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