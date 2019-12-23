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23.12.19 10:40

"Это сучка САПовская", - замглавы ОП Смирнов рассказывает Трубе о мести следователю САП. АУДИО

Замглавы Офиса Президента Андрей Смирнов обсуждает с директором ГБР Романом Трубой месть следователю Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

Труба: Хорошо, а "курва" кто?
Смирнов: Это там сучка САПовская.
Труба: Вы что, с ней не можете разобраться?
Смирнов: Мы все можем. Мы ж не хотим просто. Мы ж не хотим просто. А зачем просто, Ром? Она ходит под Грановского (экс-нардеп от БПП), бл#ть, сотрудничает с ним, и третий год стрижет нападки на всех.
Труба: А Назар с Гранеком не работал?
Смирнов: Смотри, я только что разговаривал с … Смотрите ходили мысли, что работал.

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