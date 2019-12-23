Дробович назвал декоммунизацию приоритетом работы Института нацпамяти в 2020 году. ВИДЕО

Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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"В январе-феврале будет несколько стратегических сессий и изменится состав коллегии при институте нацпамяти – тогда представят более подробную стратегию", - пояснил он.

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Дробович отмечает, что институт продолжит работу с декоммунизацией, выполняя соответствующие законы Украины. В частности, это касается связанных с коммунистическим режимом названий в публичном пространстве.

Также предвидится создание архива репрессивных органов. Новый руководитель Института нацпамяти отмечает, что это – "огромная часть работы по декоммунизации". По его словам, в 2020 году на это выделят более 50 млн гривен, ориентировочная стоимость всего архива – примерно 550 миллионов гривен.

"Сейчас выделено помещение около 10 тысяч квадратных, впоследствии его увеличат до 19 тысяч. Это будет, наверное, самый большой открытый архив документов репрессивных органов в Европе", - сказал Дробович.

Он также акцентировал внимание на усилении работы с учебными заведениями. В частности, это касается университетов и школ. В сотрудничестве с Минобразования Институт нацпамяти намерен работать над созданием методических материалов, средств наглядности, инфографик, видеоконтента, которые "неискаженно и четко будут рассказывать о логике декоммунизации".