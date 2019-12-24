"При детонации такого снаряда разлет осколков 1000 метров", - 152-мм артиллерийский боеприпас времен Второй мировой войны обнаружен в стене школы №3 в Балте. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую, боеприпас был вмурован в стену школы на втором этаже. Обнаружили его во время демонтажных работ. Скорее всего, снаряд попал в школу во время Второй мировой войны и не разорвался.

Из-за находки 680 учащихся школы и воспитанников детского сада, расположенного рядом, эвакуировали.

Обследовав территорию учебного заведения при помощи металлоискателей, взрывотехники ГСЧС погрузили опасную находку в специальный автомобиль и вывезли за черту города, где уничтожили.

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