Верховный суд РФ приговорил 5 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" суммарно к 65,5 годам в колонии строгого режима. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом в Facebook сообщает Крымская солидарность, передает Цензор.НЕТ.

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"Начинается заседание суда... На заседании присутствуют Каувина Тиман - международный наблюдатель из Нидерландов, София Будай - представитель посольства США, Ласкевич Камила - международный наблюдатель из Евросоюза, Плетников Виктор - консул Украины в РФ, а также журналисты, активисты и родственники подсудимых - всего около 45 человек", - говорится в сообщении.

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По видеосвязи из СИЗО г.Таганрог в процессе участвуют Узеир и Теймур Абдуллаевы. Из СИЗО-5 Ростова-на-Дону участвуют Айдер Салединов, Рустем Исмаилов и Эмиль Джемаденов.

У входа в здание Верховного суда РФ российская активистка Вера Лаврешина развернула плакат "Крымские татары не террористы". К ней подошёл сотрудник полиции и записал ее паспортные данные.

Возле здания суда собираются слушатели, подъехал полицейский автомобиль, прибыл также кинолог с собакой.

В итоге российский суд огласил приговор:

Абдуллаев Теймур - 16 лет 6 месяцев и 1 год 4 месяца админ. надзора

Абдуллаев Узеир - 12 лет 6 месяцев

Исмаилов Рустем - 13 лет 6 месяцев

Джемаденов Эмиль - 11 лет 6 месяцев

Салединов Айдер - 11 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

































Как сообщалось, 18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Теймура Абдуллаева к 17 годам строгого режима, Узеира Абдуллаева – к 13 годам, Рустема Исмаилова – к 14 годам, Айдера Салединова и Эмиля Джемаденова – к 12 годам каждого. При этом Рустему Исмаилову, Узеиру Абдуллаеву и Эмилю Джемаденову присудили на год больше, чем просило обвинение.

По заявлениям адвокатов, которые работают с данной категорией дел, на протяжении всего следствия не было предоставлено ни одного доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам.

За чтение "запрещенных" книг в рамках так называемых "дел Хизб ут-Тахрир" сейчас арестованы более 60 человек