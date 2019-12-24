Украинский воин получил ранение на Донбассе, с начала суток - шесть вражеских обстрелов, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Ночью, с 2:35, в течение получаса, со стороны Докучаевска враг вел обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н.п. Березовое.

С 6:35 в течение часа, враг дважды вел обстрелы наших воинов в районе н.п. Новолуганское. Со стороны Доломитного оккупанты выпустили 9 мин калибра 82 мм, и вели огонь из гранатометов и стрелкового вооружения", - сказано в сообщении.

Кроме того, по информации ведомства, применяя гранатометы и стрелковое вооружение российско-оккупационные войска вели провокационные обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Противник 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС

"Наши герои вели адекватные оборонительные действия, применяя легкое пехотное вооружение.

По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов получил ранение один наш защитник. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сказано в сообщении.