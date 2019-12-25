Враг с начала суток дважды открывал огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, ранен боец, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По состоянию на 12.00 было зафиксировано два случая нарушения огня со стороны российско-оккупационных войск. Сразу после полуночи в течение тридцати минут противник вел огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Крымского.

Начиная с 11.25 по направлению населенного пункта Старомихайловка из ручных бронетанковых гранатометов противник обстреливал позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки.

В результате вражеского обстрела один украинский воин был ранен.

Воин доставлен в военный мобильный госпиталь, состояние его здоровья удовлетворительное.

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