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25.12.19 13:43

Враг с начала суток дважды открывал огонь по позициям украинских воинов на Донбассе, ранен боец, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток враг дважды нарушал режим прекращения огня, в результате обстрела ранен один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По состоянию на 12.00 было зафиксировано два случая нарушения огня со стороны российско-оккупационных войск. Сразу после полуночи в течение тридцати минут противник вел огонь из стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе Крымского.

Начиная с 11.25 по направлению населенного пункта Старомихайловка из ручных бронетанковых гранатометов противник обстреливал позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки.

В результате вражеского обстрела один украинский воин был ранен.

Воин доставлен в военный мобильный госпиталь, состояние его здоровья удовлетворительное.

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