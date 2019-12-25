"Главное помнить, что вместе мы - сила, вместе мы все победим", - подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко записал поздравление с праздниками. ВИДЕО

Видео поздравления записано в киевском изоляторе временного содержания, в котором Антоненко находится под стражей. Его опубликовала на своем канале в YouTube юридическая компания "СЕНС Консалтинг", информирует Цензор.НЕТ.

"Друзья, всем привет. Хочу поздравить всех с наступающими праздниками. Каждого, кто меня поддерживает. Надеюсь, очень надеюсь, верю в это, что мы скоро увидимся", - сказал Антоненко.

Он подчеркнул, что не имеет отношения к гибели Павла Шеремета "от слова совсем".

"Это все коварная провокация или какой-то замысел, на который пока у нас нет ответа", - сказал он.

"Надеюсь, что Полина нам организует концерт большой. Мы все соберемся, выпьем, пообщаемся, и все будет хорошо. Главное помнить, что вместе мы - сила, вместе мы все победим. Спасибо всем", - подытожил Антоненко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Апелляционный суд оставил Антоненко под стражей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также на Цензор.НЕТ: Подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко подала в суд на МВД