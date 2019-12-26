Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
26.12.19 13:01

Оккупанты разместили в одном из районов Донецка 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б", - разведка. ВИДЕО

Командование российско-оккупационных войск не прекращает нарушать минские договоренности по отводу тяжелого вооружения.

Оккупанты разместили в одном из районов Донецка 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б", - разведка. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По информации украинской разведки, в Куйбышевском районе Донецка (расстояние до линии разграничения - около 8 км) противник разместил 152-мм гаубицы "Гиацинт-Б" из состава отдельной артиллерийской бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ увеличивают интенсивность тренировок на полигонах и пополняют боекомплект для РСЗО, - разведка

Кроме того, оккупанты продолжают наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки и пополнять запасы боеприпасов артиллерийских и танковых подразделений с отработкой вопросов их выдвижения на огневые позиции.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100