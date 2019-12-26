Почти 7,5 тыс. единиц вооружения и военной техники поставлены в ВСУ в 2019 году, - Минобороны. ВИДЕО

Об этом на брифинге в МО сообщил замминистра обороны Анатолий Петренко, передает Цензор.НЕТ.

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Среди новых образцов вооружения и военной техники - "Джавелин", " Айленд", "Вильха", БТР-4Е, "Оболонь", "Нептун", " Козак-2" и другие.

В целом на вооружение в 2019 году было принято 17 образцов военной техники (в 2018-м - 11), допущено к эксплуатации - 38 (в прошлом году - 32).

Неотложными мерами 2019 года стали две корректировки показателей оборонного госзаказа, был разблокирован проблемный контракт и реализована закупка и поставка БТР-4Е, недопущено банкротство ДП "ХКБМ им. Морозова", организована поставка противотанковых комплексов "Джавелин" и ракет к ним.

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