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26.12.19 14:48

Почти 7,5 тыс. единиц вооружения и военной техники поставлены в ВСУ в 2019 году, - Минобороны. ВИДЕО

В 2019 году в войска было поставлено 7434 единицы вооружения и военной техники, в частности порядка 700 ракетно-артиллерийских комплексов, 900 единиц бронетанковой и автомобильной техники, 90 летательных аппаратов.

Об этом на брифинге в МО сообщил замминистра обороны Анатолий Петренко, передает Цензор.НЕТ.

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Среди новых образцов вооружения и военной техники - "Джавелин", " Айленд", "Вильха", БТР-4Е, "Оболонь", "Нептун", " Козак-2" и другие.

В целом на вооружение в 2019 году было принято 17 образцов военной техники (в 2018-м - 11), допущено к эксплуатации - 38 (в прошлом году - 32).

Неотложными мерами 2019 года стали две корректировки показателей оборонного госзаказа, был разблокирован проблемный контракт и реализована закупка и поставка БТР-4Е, недопущено банкротство ДП "ХКБМ им. Морозова", организована поставка противотанковых комплексов "Джавелин" и ракет к ним.

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