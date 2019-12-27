Рассмотрение второй апелляции на арест Антоненко перенесли на 8 января. ВИДЕО

Апелляцию на меру пресечения защиты подозреваемого по делу Шеремета рассмотрели 23 декабря, суд оставил Антоненко под стражей, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам адвоката Антоненко Виталия Галенченко, вторая апелляция назначена потому, что он направлял документы на апелляцию вместе с другими защитниками, но его жалобу не забрали с почты.

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Таким образом, его права были нарушены, и рассмотрение назначили на другой день - 8 января 15.00.

Андрей Антоненко, по словам защитника, не жалуется на условия, в которых он сейчас содержится - "он военнослужащий".

Также адвокат Галенченко рассказал, что прокуроры ввели в заблуждение судью Печерского суда Сергея Вовка, который принимал первое решение о содержании Антоненко под стражей.

Они в частности дали информацию о том, что Антоненко не работает, и судья принял это на веру - однако подозреваемый действующий сержант ССО.

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"Андрей вывозил раненых как парамедик, давал концерты в зоне АТО, - добавила экс-нардеп Оксана Корчинская. - Он вряд ли заинтересовал бы правоохранителей если, как все, давал концерты в ночных клубах".

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.