"Мисс Львов 2018" Болюх пожаловалась российским пропагандистам на "репрессии" в Украине. ВИДЕО+ФОТО

На главном пропагандистском телеканале в России историю "Мисс Львова" рассказали под рубрикой, которая называется "затравленная". А в анонсе тема была представлена как "Украинские националисты репрессируют "Мисс Львов", "Девушке на родине устроили настоящую травлю, ее обвиняют в том, что позорит Украину, требуют лишить гражданства и выслать из страны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24tv.ua.

Так, в программе "На самом деле" на "Первом канале" украинка Наталья Болюх заявила, что во Львове ее преследуют украинские националисты. Добавим, ранее девушка попадала в скандалы из-за поездки в Москву, где она проводила время в компании российского чиновника Алика Назаряна, который публично заявлял, что Крым – это Россия.

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Поэтому российские пропагандисты радостно показали на телеэкранах львовянку якобы жертвой бандеровцев и националистов, которые издеваются над девушкой из-за ее регулярных поездок в Россию.

"Я прилетела во Львов, выхожу из аэропорта и меня за руки берут мужчины и задают вопрос: "Может, тебя обратно в Москву отправить?" Я попросила отцепиться от меня. Но он, крепкий мужчина, говорит: "Сейчас за тобой приедет Хаммер на московских номерах", – рассказала "Мисс Львова 2018".

В программе девушка сказала только несколько слов, заявив, что она не имеет никакого отношения к политике. Разговор больше шел между другими участниками скандального ток-шоу. Один из них назвал участников Революции Достоинства "агрессивными, тупыми людьми, которые представляют меньшинство и определяют будущее большинства", с чем Наталья Болюх согласилась. Львовскую "мисс" на пропагандистском "Первом канале" также назвали "голубем мира" между Украиной и Россией.













