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27.12.19 18:56

100 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в ЕС, выявлены на Закарпатье, - СБУ. ВИДЕО

СБУ сорвала контрабанду в Евросоюз партии контрафактных сигарет на 5 млн гривен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники планируют незаконно переместить через государственную границу партию контрафактных сигарет. Во время таможенного досмотра на пункте пропуска "Дьяково-автомобильный" правоохранители обнаружили в рефрижераторе грузовика контрабандистов 100 тыс. пачек фальсификата. По предварительным подсчетам стоимость партии составляет 5 млн гривен по теневым расценкам.

100 тыс. пачек сигарет, предназначенных для контрабанды в ЕС, выявлены на Закарпатье, - СБУ 01

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В рамках ранее открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к махинации.

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