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28.12.19 12:03

Украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков на обмен, - адвокат Ворфоломеев. ВИДЕО

Адвокат Игорь Ворфоломеев, представляющий интересы обвиняемых в расстрелах на Майдане, рассказал в комментарии hromadske, что украинская сторона вычеркнула 11 экс-беркутовцев из списков для обмена удерживаемыми между Украиной и самопровозглашёнными "Л/ДНР".

Об этом он сказал перед заседанием апелляционного суда, где должны рассмотреть апелляционные жалобы на меру пресечения экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Так, защита обвиняемых по этому делу экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченка и Павла Аброськина просит освободить их из-под стражи. А защита еще двух фигурантов этого дела — эксберкутовцев Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, находящихся под домашним арестом, — просит смягчить им меру пресечения.

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На вопрос журналистки об ожиданиях от сегодняшнего заседания суда Сергей Тамтура ответил, что ждет "справедливого решения".

Накануне генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил в этом деле группу прокуроров. Так, прокуроров Алексея Донского, Игоря Земскова, Яниса Симонова и Дениса Иванова, которые занимались делом несколько лет, заменили на новых — Сергея Куцего, Виталия Субботина, Александра Шеваленка.

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