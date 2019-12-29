Среди освобождаемых в Майорске нет крымских татар, - Чийгоз. ВИДЕО

Об этом в комментарии "Прямому" заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, передает Цензор.НЕТ.

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"Безусловно, это достоверная информация, что нет крымских татар. Я думаю, что при таких беспринципных уступках Путину, и не может быть в этих списках крымских татар, которые для Путина являются вот тем раздражителем по Крыму, и не может он никак завладеть Крымом, - поэтому здесь, чтобы рассчитывать на освобождение крымских татар, нужно иметь другие позиции… Я имею в виду власть Украины. Иметь очень большое давление на Путина, а его мы сейчас не наблюдаем", - сказал Чийгоз.

Он отметил, что власть стремится любой ценой такими унизительными методами добиваться результата в обмене заложников, и потому, что у нас сейчас концентрация давления наших союзников на Путина фактически не имеет такой силы, поэтому крымским татарам придется сидеть в тюрьмах.

"Но они знают, за что сидят. Они борются. Для них цель - это деоккупация Крыма, это опять Крым должен быть с Украиной", - добавил Чийгоз.

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