Били, пытали. После 15 месяцев подвалов отправили в тюрьму, - освобожденный из плена наемников РФ Данильченко. ВИДЕО

Об этом говорится в видео на канале журналиста Андрея Павловского, передает Цензор.НЕТ.

Данильченко рассказал, что его задержали 17 февраля 2017 года в оккупированном Луганске.

"Объединились, связались с нашими друзьями в Украине, начали действовать не против солдат, а против их высших, так сказать корня этого всего. Тех людей, которые убивали и грабили наш родной Луганск в 2014 году. Так получилось, что попались", - отметил он.

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По его словам, их били и пытали, но недолго, поскольку они не имели так уж и много информации.

"Били, пытали. Но недолго. Когда поняли, что вся информация выдана, у нас ее не сильно много и было, тогда уже отправили в тюрьму после 15 месяцев подвалов "МГБ". И вот, мы теперь в Украине, дома", - рассказал Данильченко.