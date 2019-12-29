"Не верилось, пока не увидела его", - кадры встречи освобожденного из плена наемников РФ Ивана Катышева с матерью. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом говорится в видео на канале журналиста Андрея Павловского, передает Цензор.НЕТ.

"Не верилось до сих пор, пока не увидела его. Я приезжала сюда в 2017 году, но его не было, почему-то вычеркнули из списков", - рассказала мама Ивана Катышева Татьяна, добавив, что она очень рада.

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Иван Катышев отметил, что в плену остались еще как минимум 6 украинцев. Вместе с тем, он рассказал, что над ним иногда издевались не ради получения информации, а просто так.

Кадря встречи семьи опубликовал и Офис президента.





