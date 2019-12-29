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29.12.19 17:17

"Мы надолго не прощаемся, мы вернемся. Это наша земля", - освобожденный из плена сотрудник райадминистрации Макеевки Савин. ВИДЕО

Один из освобожденных, в прошлом - сотрудник макеевской районной администрации - Василий Савин вышел из очереди и обратился к тем, кто удерживал его в плену.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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"Пять лет на пяти квадратных метрах. Представьте, пять лет у себя в туалете, проживите… Я попал в колонию, как в санаторий. Пять лет в подвале, вы понимаете, что это такое? В колонии - нормальные условия, пытают не в колонии, допрашивают не в колонии. Мы надолго не прощаемся, мы вернемся. Это наша земля. Это мой родной город, я родился, вырос в нем. Я представлял в Донецке город Макеевку. Я много сделал для города, и за это я сидел в своем же городе, в своей же колонии", - сказал Савин.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127.

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