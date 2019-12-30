Это ад на земле. При таких пытках можно и убийство Ленина брать на себя, - освобожденный из плена наемников РФ Алоян. ВИДЕО

Эдуард Алоян рассказал, что находясь в плену подписал все, что требовали наемники РФ, однако сообщить, что именно он не может, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что он чувствует сейчас, на свободе, он сказал: "Второе рождение. Реально второе рождение. Сегодня, 29 декабря, я родился второй раз. Я чувствую себя свободно, я могу просто ходить и никакая "собака" не будет "гавкать" и не скажет мне: стой, руки за спину, и мне никто пинков не будет давать".

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Эдуард Алоян сравнил плен с адом на земле. По его словам, все это время его не покидало чувство страха.

"Ад на земле просто. Все время, в любое время, ты живешь в страхе. Да, когда тебя осудили, тебя уже никто не бьет, лояльно к тебе относятся, но все равно — это ад на земле, это тюрьма, тем более — особо опасный режим", — сказал бывший пленный наемников РФ.

О дальнейших планах он сказал мало. Сообщил только, что жить планирует только в Украине. Эдуард поблагодарил руководство страны, которое пригласило его семью в Киев, и самые близкие люди встретят его сразу после прибытия.

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"Я 9 с половиной месяцев в "МГБ" сидел. Конечно, пытали, мучали. При таких пытках можно, конечно, и убийство Ленина брать на себя", - рассказал Алоян.

Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.