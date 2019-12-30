Адвокаты фигурантки дела об убийстве Шеремета Дугарь планируют подавать заявление о фальсификации доказательств. ВИДЕО

Об этом адвокаты сказали во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Защитники отметили несколько моментов: наличие у подозреваемой татуировок; незнание других фигурантов дела в 2016 году; пребывание Яны в военной части в июле 2016 и оказание медицинской помощи раненым, что якобы делает невозможным ее пребывания в Киеве 16 и 18 июля 2016 года; образец видео, который следствие отобрало для экспертизы датирован 11 июля 2019 года, по словам защитников, в указанное время Яна была за границей.

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Яна Дугарь має два татуювання та іншу тілобудову, ніж дівчина на відео, яке показали правоохоронці: адвокат підозрюваної у вбивстві Павла Шеремета Яни Дугарь pic.twitter.com/5I1BVcvdlQ — hromadske (@HromadskeUA) December 30, 2019

На вопрос, могла ли Яна демаркировать татуировки, адвокаты заявили, что у них есть другие алиби, подтверждающие, что на видео не Яна Дугарь и там вообще "случайный человек".

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Также защитники отметили, что у них есть доказательства и свидетели того, что 16 и 18 июля 2016 года Яна Дугарь находилась в воинской части №66 в Донецкой области. Она находилась на службе с 3 июня по 26 сентября, уверяют адвокаты.

Адвокаты планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании лица под домашним арестом.

Также адвокаты заявили, что следствие не обращалось к воинской части, чтобы выяснить, где находилась Яна Дугарь 16, 18 июля и покидала ли часть. По их словам, покинуть часть не так просто.

"В городе Курахово тогда были бои, было очень много раненых. У нас точно есть доказательства того, что Яна находилась в это время в своей воинской части, а у следствия точно нет документов, она эту часть покидала, - сказал адвокат Николай Ореховский.

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"16 та 18 липня 2016 року Яна Дугарь була у військовій частині, ми маємо докази цього. Вона не покидала її і це не так просто зробити. Водночас, слідство не намагалося це з'ясувати" — адвокат Яни Дугарь, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/VlS9OgOuIJ — hromadske (@HromadskeUA) December 30, 2019

Также адвокаты заверили, что Яна познакомилась с другими фигурантами дела Инной Грищенко (Пумой) и Юлией Кузьменко только в этом году, а с Андреем Антоненко не была знакома вообще.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

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13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.